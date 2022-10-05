唐美雲製作的《孟婆客棧》入圍「2022亞洲影藝創意大獎」3大獎項。（民視提供）

「2022亞洲影藝創意大獎」（Asian Academy Creative Awards AAA）日前公布入圍名單，民視電視公司共獲9項入圍，入圍數居臺灣之冠，將代表臺灣與其他國家入圍作品角逐最終大獎，預計12月7日和8日在新加坡舉行頒獎典禮。

獲國內金鐘入圍肯定外，《綜藝大集合》再傳佳績享譽國際，以「最佳綜藝節目」以及「最佳綜藝節目主持人」2項大獎入圍2022亞洲影藝創意大獎。國際獎項肯定節目走入群眾，把愛與幸福送給臺灣各地民眾；胡瓜得知入圍消息，開心直呼：「國際認證」，他也把一切榮耀歸功給觀眾以及每次外景凌晨出班以及最後一個收工的工作團隊。

戲劇節目方面，民視《孟婆客棧》入圍3大獎項，包含「最佳音效」、「最佳剪輯」和「最佳攝影」，成功讓台灣的歌仔戲被國際看見，唐美雲製作的新型態歌仔戲的創新帶給觀眾滿滿的新鮮感，自播出後就獲得廣大迴響，製作人唐美雲得知入圍後感動表示：「很感動，也很感謝，感謝評審委員的肯定，未來會繼續在戲曲表演上努力」。

民視的9項入圍中，新聞類包辦四大獎項；《民視異言堂》以報導「大灑幣的紓困孤兒、一頁式廣告小心有詐、揭露情與錢的迷惘」入圍「最佳時事節目」；在「最佳單則新聞」中，民視特派採訪團全程直擊，以《叩關WHA之路》專題報導獲得國際評審肯定。《晚間新聞-四大公投開票》入圍了「最佳新聞節目」。另外，民視英文主播Ken Lee，專業播報風格入圍「最佳新聞主播」，主播Kan Lee表示：「入圍是莫大榮幸，尤其獲得亞太地區最負盛名的獎項 AAA 的認可更是一種肯定。」