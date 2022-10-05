隨者進入新常態生活，各國已陸續鬆綁口罩令，公衛學者今呼籲未來4個月內推動「類地方流行」模式，其中1項建議是解除口罩令並推動「口罩自主」政策。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，等疫情穩定再來考慮。

台灣在大流行轉型成地方流行之時，將面臨冬季呼吸道疾病流行期 （2022年10～12月以及2023年1～2月）。為適應這段轉型期間，台大公衛學院教授陳秀熙團隊提出「類地方流行」模式，以兼顧新冠肺炎、流感疫情，其中一項建議是解除口罩令（除公共場所、大眾運輸、大型集會場所），鼓勵「口罩自主」政策。

王必勝表示，針對陳老師說的口罩自主，因為疫情還在高原期，暫時不會考慮此時實施，等疫情穩定再來考慮。

除了口罩政策，陳秀熙也呼籲推動精準居家隔離；若為65歲以下施打疫苗者，可隔離3天即可；未施打疫苗者若用藥可隔離5天、未用藥則隔離7天；

至於65歲以上，或慢性病、免疫力低下的輕症個案，陳秀熙表示，有施打疫苗且使用抗病毒藥物者，可隔離5天，未用藥則隔離10天；而未施打疫苗的長者及高風險個案，若用藥可隔離7天，未用藥則需拉長隔離天數至14天。

對此，王必勝回應，據我們了解還需要更多佐證，是否隔離3天後病毒量真的很低，需要進一步的研究來證實，目前還沒有很多證據。居家隔離7+7，不管是前面的7還是後面的7，很多人都有建議，因為疫情還在高原期，不會在這時討論，要等到疫情趨緩。

針對確診者居家隔離後7天擬開放聚餐一事，王必勝表示，這周還不適合宣布實施，現在還在高原期，比較趨向開放的部分要等到疫情緩解再進行。