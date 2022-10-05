近來流傳一些網路訊息，內容指出「接種第4劑疫苗可能會關閉免疫系統」、「打第3劑死亡最高」「指揮中心不鼓勵多打針」。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞呼籲勿輕信及轉傳，並透露自己雙親都已經接種次世代疫苗，也請民眾按時接種疫苗以增加保護力。

最近LINE群組中有訊息指出「主流媒體美國ABC電視台承認，打第4劑疫苗可能會關閉您的免疫系統」。羅一鈞表示，這是美國電視台節目邀請一位新聞工作者，評論對於打第4劑的看法，他認為，不要盲從「打越多劑疫苗抗體越高」的說法，因為免疫系統可能會開始關閉。

羅一鈞指出，關閉免疫系統的說法聽起來很可怕，好像免疫系統不會運作，可能讓有些長者擔心而不願意打疫苗，但這樣的論點並沒有科學證明，純屬個人意見，也不是電視台主張的資訊，不應將這個論點加諸在美國主流媒體ABC；現有的科學證據也沒有發現打第3、4、5劑疫苗會影響免疫系統，降低對其他疾病的抵抗力，因此鄭重澄清，不要誤信此說法。

近來另一則網路訊息指稱，指揮中心不再公布死亡分析，是因為第3劑死亡最高，因此也不鼓勵多打針。羅一鈞澄清，指揮中心每天都有報告每日死亡個案列表及說明，並詳列年齡、性別、接種疫苗劑次，並非「不再公布死亡分析」。

據統計，今年截至10月4日共有1萬378例本土死亡個案，其中44％個案完全未接種疫苗，相較於國內全人口只有7％完全沒打疫苗，顯示死亡個案當中沒打疫苗是很重要的因素。

羅一鈞透露「我的爸媽也已經打到次世代疫苗」，絕對沒有不鼓勵多打針，希望所有長者族群符合資格就盡快接種疫苗，以增加保護力。