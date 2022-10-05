文化總會提供

今年國慶大會即將於10月10日上午8點55分起在總統府前廣場登場，將由馬祖四鄉五島的合唱團學童領唱國歌，主辦單位並安排「國之北疆」的馬祖東引、以及高雄左營沱江艦的國軍，透過5G遠端連線轉播，同步與府前的國慶大會零時差齊唱國歌，展現一南一北共同「守土衛國」的氣勢。

美國眾議院議長裴洛西今年8月初來台，共軍在台海周邊海域連續多日進行大規模軍演，並多起越過海峽中線，引發兩岸緊張情勢。

今年國慶大典慶籌會、文化總會與軍聞社合作，當天將分別在高雄左營軍港與東引，進行異地同時連線直播唱國歌，透過轉播呈現我國疆域各地軍民齊唱國歌的氣勢。國慶籌備委員會日前還特別運送一面12公尺乘以8公尺的巨大國旗到東引，在港口旁的忠誠門懸掛展示。

府前的國慶典禮，則邀請位處國家前線的馬祖小朋友領唱國歌，展現國家疆域內豐富環境造就多元的風情人文。文化總會更邀請台中的設計團隊「植覺設計」呂秉泰、呂國維設計師操刀，讓登台小朋友的穿著全新打造的新裝登場。

文化總會表示，該服裝設計靈感，來自馬祖特色「風燈」，在馬祖重要節日與喜慶都會掛出風燈，是馬祖居民生活中美好事物發生的象徵，是期許、也是祝福宣告。

文總指出，此次為學童打造的服裝，剪裁版型結合了東方樣式與西式制服，以跳色出芽的方式呈現燈籠骨架線條；局部印上由111年國慶主視覺與傳統風燈吉祥喜花整合而成的視覺圖案。

配色靈感則來自馬祖的日常風景，包括土地、海岸、建築、植被、碉堡、坑道；橘色是風燈發出的光芒，是祝福火光，期許照亮未來；褲子卡其色來自馬祖傳統聚落建築建材與馬祖海岸岩層沙灘，是生長的基石；白米色除了代表匯聚的光明，也代表孩童的純真與無限可能。

今年國慶大會除在府前廣場舉行外，並於文總、總統府等網路平台同步轉播。