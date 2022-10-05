中華奧會為慶祝百周年慶，今年舉辦一系列慶祝活動，希望有更多民眾參與奧林匹克活動，多面向了解奧林匹克的精神與真諦，其中「百周年兒童繪畫競賽」從5月1日起跑徵件，邀請全國各地小學同學發揮巧思，揮灑創意，以不同的視野來詮釋運動的力與美，共同慶祝中華奧會一百周年。

這次繪畫競賽的主題有「奧林匹克精神」「中華奧會百周年」、「奧林匹克運動會」及「奧運運動項目」等四大主題。比賽分為國小低年級、中年級、高年級共3組，徵件時間從今年5月至9月。

中華奧會主席林鴻道指出，藝術是古代奧運會中本來就有的競賽項目，現代奧運會是直到1912年第5屆奧運會才開始將藝術項目列入競賽項目，分別列有文學、音樂、繪畫、雕刻及建築等5個競賽項目，之後又陸續發展11至13個競賽項目。

由於藝術競賽始終缺乏客觀的評分標準，故評審工作遭到許多困難，也引起許多的爭議，因此1948年第14屆奧運會是最後一次有藝術項目的競賽，以後改變形式，改變為藝術展覽或表演，藉以維持奧運文化的傳統與氣質。

林鴻道強調，我國兒童繪畫水準很高，國內外常獲佳績，2000年中華奧會也曾配合國際奧會舉辦世界兒童及青少年藝術競賽，選出30件作品寄至國際奧會參加世界競賽，在3組24個獎項中獲得6個獎項，其中還包括兒童組第1名的殊榮，佔所有獎項的四分之一，總成績居參賽國之冠，成績十分豐碩，國際奧會也對我國在推廣藝術方面所做的努力表示肯定與讚許。

中華奧會今年再度舉辦兒童繪畫比賽，讓學童有創意揮灑的舞台，雖然上半年仍受疫情因素，影響創作時程，但全國各地小朋友依舊踴躍投稿參賽，共收到835件作品，日前完成評審，各組選出特優5名、優選5名及佳作20名，分別獲得5千元、3千元、1千元獎學金及獎狀，且參賽作品踴躍且創作水準提高，評選委員一致同意增加「入選」獎項，致發獎狀及紀念品，給學童實質的鼓勵與肯定，並為藝術教育奠定良好的基礎。