現已有維他命E加入關節墊片的技術，能夠提升墊片的抗氧化、耐磨能力，搭配3D列印髖臼杯，增加骨頭間的結合度。在多重進步的技術下讓患者的人工髖關節提升10至20年以上的續航力。（楊舒婷攝）

許多民眾會因髖關節受損導致走路卡卡，或是大腿外側和臀部有痠痛感，有多數民眾因對換髖手術不了解或害怕2次手術，導致延誤治療，讓另一側的髖關節磨損。寶建醫療社團法人寶建醫院院長李炫昇提醒，現代的換髖手術成熟，人工髖關節的材質也進步許多，有效延長人工髖關節的續航力，呼籲民眾應及時就醫。

根據台灣健保署統計，每年平均有2萬人因退化性關節炎、股骨頭壞死、骨折等因素接受人工髖關節置換手術，但門診中有逾5成民眾因害怕經歷2次手術或擔心復原期長，拖延治療，平常因髖關節疼痛導致行走施力不當，反而造成另一側髖關節磨損嚴重。

50多歲的張姓男子為上班族，因步行時疼痛影響工作而就醫，經市立大同醫院骨科主任陳崇桓診斷為退化性關節炎，需進行換髖手術，但張男害怕過早換髖關節日後還得經歷2次手術，因此拖延了10年多，直到退休後才願意進行手術，但另一邊的髖關節也因為長年承受壓力而加速損壞，導致2側髖關節都得進行置換手術。

根據歐洲統計報告指出，置換人工髖關節後，需2次開刀的主因有3種，包括墊片磨損、髖臼杯鬆脫以及髖關節脫臼。陳崇桓說明，患者如忍痛拖延手術，讓退化的髖關節持續磨損，骨頭將越磨越少，增加手術困難度並影響術後成效。患者若因疼痛而避免使用患部行走時，除了加速另一側的磨損，也會讓患側肌肉萎縮無力，導致未來術後增加脫臼機率。

李炫昇表示，台灣置換人工關節手術現已非常純熟，成功率高達99％，在手術技術純熟的情況下，主要影響髖關節長期使用的關鍵在於材質是否耐磨抗氧化、以及能否與患者本身的骨頭緊密結合。現在已有維他命E加入關節墊片的技術，能夠提升墊片的抗氧化、耐磨能力，且搭配3D列印髖臼杯，增加骨頭間的結合度。在多重進步的技術下讓患者的人工髖關節提升10至20年以上的續航力。