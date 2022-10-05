CODY SANDERSON 五星戒，1萬4900元。（BREEZEONLINE提供）

Chrome Hearts Baby fat 十字架墜飾純銀耳環，1萬5940元。（BREEZEONLINE提供）

以華麗飾品戴出時尚新態度！與 Goro’s、Chrome Hearts 共享「世界3大銀飾品牌」美譽的CODY SANDERSON，其標誌性的弓箭、羽毛、五芒星等印地安元素，令海內外名人Rita Ora、BIGBANG G-Dragon 、BLACK PINK Lisa等時尚標竿愛不釋手，在國際時尚圈掀起一股Cody熱潮外，今年4月在微風南山登場後，就吸引台灣大批消費人潮。

現CODY SANDERSON首次於微風精品線上首度合作，全台線上獨家唯一通路在BREEZEONLINE， 即起至10月31日期間，購買CODY SANDERSON任一商品，享微風點數10倍送。BREEZEONLINE另有世界3大銀飾之一的Chrome Hearts，與日本誕生的Bloody Mary兩家銀飾品牌。