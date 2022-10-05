台南人心中的米其林美食是什麼？台南市政府推出樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選，民眾投票還可抽獎。（曹婷婷攝）

台南人心中的米其林美食是什麼？台南市政府推出樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選，民眾投票還可抽獎。（曹婷婷攝）

炒熱庶民美食經濟！台南市以小吃聞名，雖無緣擠進米其林指南名單，但台南傳統市場「臥虎藏龍」，台南市經發局為振興傳統市場商機，10月1日起至23日推出「台南樂活市集名攤超星海選－我心中的米其林」網路票選，上網投下喜歡的市場及名攤，即可抽獎獲好禮。

南市府10月推出「台南樂活市集名攤超星海選－我心中的米其林」網路票選，集結傳統市場各方美食，分成「最道地」、「最懷舊」、「最好逛」等10組評比，共50攤樂活名攤、30處樂活市場市集參加。

台南市長黃偉哲說，台南人都有屬於自己心中的美食米其林，值得大家一來再來，，然之前未能獲得米其林青睞，順利「摘星」，但傳統市場藏龍臥虎，有許多隱藏版美食等著大家一起來發掘，希望藉由投票活動，帶動在地人與觀光客來台南逛市場。

經發局長陳凱凌指出，台南傳統有很多平價美食，像是50元魚翅羹、60元海鮮粥，物美價廉，是許多老饕的口袋名單，隨疫情趨緩，經發局持續辦理活動振興市場商機，包括快閃券發放、市場小旅行等活動，不少攤商都給予好評，10月起配合年度樂活市集名攤評選活動，加碼推出網路票選，希望帶動一波熱潮。

觀旅局長郭貞慧表示，市府行銷台南美食不遺餘力，這次與經發局市場處合作，行銷推廣市場隱藏版在地美食，展現美食之都在地市場美食魅力。

位於西門市場的「福榮小吃」業者葉瑞榮說，西門市場雖因改建，商家只能暫時搬到貨櫃屋做生意，但從市場移到大馬路，反而提高能見度，生意平均成長約2成，也期待在南市府活動帶動下，增加曝光，吸引更多觀光客。

市場處長陳豪吉說，此次也嚴選公有市場50家特色攤商開放票選，包括排隊店家、美食部落客推薦、年輕人最愛、懷舊味道、五星名攤等，投票同時也等於蒐羅在地美味名單。

市場處指出，活動即日起開跑，民眾到指定活動網頁註冊會員、登入帳號，填寫相關資料後，就能選擇支持的市場及攤商，按下愛心符號就完成投票，活動期間每天有1次投票機會，每次上限可投20票，10月底抽出幸運得主，獎品包括超商禮券、菜市場商品兌換券500元等。