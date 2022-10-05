中市羅女花錢在租處裝逆滲透淨水器，因故提前退租，2021年9月23日帶水電工去拆淨水器， 74歲周姓女房東以肉身體阻擋，2度施暴拉扯羅的馬尾，羅頭皮挫傷，驗傷怒告。一審判周拘役20日，得易科罰金，周不服上訴，辯稱老弱、手無法彎曲，沒力抓髮傷人，但法官以她偵訊能握筆簽名、字跡清晰，打臉駁回，可上訴。

周婦在2021年6月間將中市1處房屋租給羅女，羅花錢在廚房流理台雙裝設櫥下型逆滲透淨水器，因故提前退租，並搬離，在同年9月23日帶2名水電工到場要拆走淨水器，周認為羅未交還鑰匙及繳清水電費，出面阻止不讓拆，趕到廚房以身體面向流理台擋住，羅則半蹲鑽到周面前試圖頂開。

周用身體狂壓羅，動手拉扯她的馬尾，引發雙方爭執口角及壓擠，周再度出手拉扯羅的馬尾，羅怒打電話報警，理論後拆走淨水器後，並到醫院驗傷提告。

水電工出面作證，周婦肉身阻止壓擠，並2度拉扯羅女馬尾，各約2、3分鐘之久。

周則否認傷害，辯稱羅當天未紮馬尾，而且她已70多歲，曾因癌症開刀、有心臟病、右手及兩膝患有關節炎，手及膝蓋不能彎曲，不可能強拉羅頭髮，反指是羅自拉頭髮，傷害頭皮。

一審法官以羅女驗傷診斷證明及證人供述，認定周拉人頭髮致傷，依傷害罪判拘役20日，可易科罰金。

周不服上訴，辯稱自己比羅矮小、四肢早已不靈活，沒有力氣抓年輕的羅。二審法官以周在警詢及偵訊時都可以手握筆簽名，字跡清晰可辨，具有握筆正常操控簽名的肢體能力，相關身體狀況並不影響她動手拉扯她人頭髮的肢體運作，一審的認事、用法並無不當；量刑妥適，判決駁回，仍可上訴。