衛福部國健署等中央機關官員，4日前往後龍鎮水尾社區展開最終考評工作。（水尾社區提供／謝明俊攝）

衛福部國健署等中央機關官員，4日前往後龍鎮水尾社區展開最終考評工作。（水尾社區提供／謝明俊攝）

衛福部國健署等中央機關官員，4日前往後龍鎮水尾社區展開最終考評工作。（水尾社區提供／謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮近幾年積極投入社區高齡照護工作，其中水尾里等多個社區更在多個中央機關高齡照護評比中表現亮眼，後龍鎮公所因而進入衛福部國健署高齡友善城市卓越獎最後評選名單，成為全苗栗縣唯一入圍鄉鎮，4日接受國健署等多個中央機關派員實地考評，期望讓全國看見後龍鎮在高齡照護工作的努力成果。

衛福部國健署「2022年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選」卓越獎之鄉鎮市區組，從今年6月起展開全國各鄉鎮市評選，後龍鎮公所以「建構永續樂融龍的健康暨高齡友善城鎮—大家作伙普龍共」計畫參賽，經第1階段書面審查及第2階段口頭簡報，於8月份入圍第3階段實地訪查，成為全苗栗縣唯一進入卓越獎最後評選階段的鄉鎮。

後龍鎮長朱秋隆表示，苗栗縣今年度129位百瑞人瑞中，後龍鎮就佔17位，且全縣最高齡的女性人瑞107歲麥當勞阿嬤就住在後龍鎮北龍里，顯示後龍鎮是個讓長輩宜居的鄉鎮，公所為長輩做了許多促進健康及高齡友善的措施與服務，就是希望鄉親及長輩在熟悉的環境中安居樂活。

從2020年起，苗栗縣政府社會處協助後龍公所爭取衛福部經費挹注，執行苗栗縣第1次的旗艦型計畫，由後龍鎮溪洲、水尾、豐富、埔頂、海埔、南港等6個社區入選。2021年，農委會水保局台中分局及中興大學USR團隊，輔導水尾、溪洲及埔頂社區執行綠色照顧計畫，打造友善農村社區長者的居住環境，將水尾社區列為苗栗縣第1個綠色照顧示範社區。今年5月，為擴大照顧更多社區長者及弱勢家庭，水保局與後龍鎮公所社會福利課整合綠照社區及周邊共計9社區，共同推展零飢餓計畫，打響了水尾社區「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」名號，多項努力讓後龍鎮公所得以入選衛福部最終評選名單。