現代社會充斥消費資訊，花錢很容易大手大腳，甚至淪為月光族，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、生肖豬、生肖兔、生肖狗的人，金錢觀念最務實，懂得存錢的重要性，不會過入不敷出的日子。

生肖牛

務實派的代表，不管是處於不缺錢的順境中，還是遭逢手頭拮据的逆境，他們都深知儲蓄的重要性，即使有些屬牛的表面看起來出手大方，私底下還是會存錢怕無法周轉，日子一久就會累積出可觀的財富。

生肖豬

對錢財的危機感較重，手上若是沒有足夠現金，就會吃不下睡不著。尤其遇到賺錢不順的時候，更會激發屬豬人的存錢慾望。這種時候，他們不但願意省吃儉用，也會多爭取賺錢機會。但矛盾之處在於生肖豬雖然有心賺錢存錢，但積極性不足，他們需要有並肩作戰的夥伴互相督促，或是有貴人引導才行。

生肖兔

生肖兔不輕易滿足於眼前的條件，總會未雨綢繆，給自己留退路。生肖兔深知金錢是人世間的通行證，多存錢就能有權力談籌碼，不過屬兔的人膽子通常不太大，經不起風吹草動，總喜歡待在較為安穩的環境，賺錢積極度不足；但只要讓他吃過一次虧，他就會得到教訓，拋開顧忌，存錢顧好根本，讓自己永遠不受環境動盪的襲擊。

生肖狗

他們多半有護家的使命感，會願意犧牲眼前的享樂機會，做長久的考量，把資源安排妥當。尤其是已經有家庭的他們，往往會為了伴侶與子女而逼迫自己存錢。不過，生肖狗的人較缺乏意志力，在太安逸又無人約束的環境下，他們會不自覺就忘了初衷，通常要受到現實打擊教訓後，才會清醒過來。好在他們警覺性高，能辨識環境凶惡，重新加速存錢，一樣能後來居上。