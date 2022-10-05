中華職棒整個10月將有3場賽事在雲林縣舉辦，三種對戰組合輪番上陣，縣長張麗善今(5日)特別在臉書分享斗六棒球場的賽事，並透露「大師兄」林智勝 生涯已經累計擊出299發全壘打，距離300轟里程碑就差一步，這項偉大紀錄有很大機會在斗六棒球場締造，一想到就讓人覺得熱血沸騰，如果能親眼見證一定超過癮、超感動。

隨著球季進入尾聲，戰績越來越白熱化，張麗善表示，場場比賽都是關鍵，在地的味全龍仍有很大的機會打進季後賽、問鼎年度總冠軍，現在最需要的就是雲林鄉親的應援，給選手滿滿的Power！

由於8月份的比賽，張麗善因為確診沒有辦法參與，讓她直呼「真的超可惜，聽說第一場比賽就湧入超過5000人，連球隊都超驚艷」；而這次她說，已經準備好進場感受熱血氛圍，為林智勝加油打氣！也歡迎各位雲林的棒球迷，一起踴躍進場觀賽，讓全台民眾看見雲林球迷陽光普照般的熱情。

另外，張麗善也透露，為了今晚的開球，要好好來意象訓練了！不曉得今天的指導教練會是誰呢？