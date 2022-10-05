一名人妻在自家小貨車的行車紀錄器中發現丈夫與小三在車內共處長達半小時，過程中還不時傳來親吻、呻吟聲及親密對話，認為兩人行為侵害了她的配偶權，憤而提告求償。人夫則辯稱兩人是在車上吃麵、聊天，發出的聲音並非親吻聲，法官勘驗錄音檔不採信其說詞，最終仍判他與小三須賠償精神慰撫金10萬元。

據判決書指出，人妻表示他與丈夫結婚多年，110年8月在家中自小貨車的行車紀錄器中發現丈夫與小三在車上共處達半小時，過程中有眾多接吻、呻吟聲及親密對話，可見兩人有不尋常親密男女之情，已逾越一般社會通念下男女交往分際，侵害了她的配偶權，憤而向兩人提告求償。

人夫則辯稱兩人當時是在車上吃麵、聊天，強調錄影只能聽到聲音，聲音裡面出現的聲音都是吃東西（吃麵、滷蛋、芭樂等）的聲音，並非親吻聲，並無不正當交往；小三則表示自己不知道對方的婚姻、感情狀況，且與人夫並無親密交往行為。

法官勘驗錄音檔發現兩人當時在車上曾出現，「親到嘴唇都紅了。」、「不想放你走」、「破皮了（女）、是我咬的嗎？（男）」、「我有咬到喔？（男）這不是咬到，這是吸到有點皮薄了（女）」等對話，且曾出現「嗯嘛」之明顯親吻聲，小三更曾以「哈尼」稱呼人夫，堪認兩人當時互動親密，且有親吻之行為。

法官認為兩人雖辯稱是吃東西的聲音，但此與常情不符，也無法解釋吃東西為何會有一個人破皮，另一個人詢問是否為其所咬之情形出現，以及為何需要發出「嗯嘛」聲音，因此不採信其說詞。

法官認為兩人親密行為，顯已超過普通朋友界線，逾越通常兩性社交之分際，足以破壞婚姻生活之圓滿、安全及幸福，核屬故意以違背善良風俗之方法，不法侵害人妻之配偶權，判賠人夫與小三連帶賠償精神慰撫金10萬元。