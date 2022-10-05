苗栗縣長徐耀昌日前公開為無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦輔選站台，國民黨苗栗縣黨部5日決議建議黨中央撤銷徐耀昌黨籍，對此鍾東錦為徐抱屈，鍾東錦說，如果要撤銷黨籍，黨部要先處分前苗栗縣長劉政鴻，才有資格來撤銷別人的黨籍。

鍾東錦表示，沒有必要把徐縣長趕走，徐耀昌對苗栗縣、對黨貢獻良多，國民黨卻想要把人家趕走是一大損失，如果要趕，他認為那就先處分前縣長劉政鴻，2018年劉幫偏綠的人助選，徐縣長現在幫偏藍的他助選，相較之下劉政鴻的舉動應該更可惡。

鍾東錦說，當時劉政鴻都沒事，現在卻要處分徐耀昌，這是兩套標準也因人設事，國民黨都是這般沒有原則，才會搞垮選情、搞垮大家的信任。

他表示，劉政鴻如果敢建議黨中央撤銷徐縣長的黨籍，應該要撤銷自己的黨籍才有資格說話，建議劉想要建議撤銷，乾脆一次把自己跟對徐縣長的處分都報給黨中央決定，簡直是欺人太甚。

鍾東錦說，國民黨苗栗縣黨部現在要硬幹，只是讓國民黨的格局愈來愈小，事情鬧大只是讓他的選情更加樂觀，但他仍不希望國民黨的黨員因此受傷，盼黨中央懸崖勒馬。