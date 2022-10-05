央視紀錄片秀東風系列飛彈

為了慶祝紀念中共建政73周年，央視播出名為《鍛造雄獅向復興》的系列8集新紀錄片，從中可以看到，除了有「航母殺手」在內的反艦飛彈外，還有一些中方最強大的戰略核武。而廣泛認為，在中美關係緊張之際，北京這麼做是在警告美國。

據《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，「航母殺手」東風-21D和東風-26B，以及新一代洲際彈道飛彈東風-41等，都在新紀錄片中亮相。

而認為央視播放相關紀錄片，目的在於戰略威懾的專家說，其中東風-21D和東風-26B會威脅美國航母，至於東風-41則能攜帶多枚核彈頭，射程超過1.2萬公里，可打擊美國本土上的任何目標。

央視在連續1周播出的系列紀錄片中，至少秀了12枚東風-26B飛彈和發射器。中國軍事專家宋忠平說，就在激烈的俄烏戰爭令北京兩難之際，美國還慫恿其他國家為台灣問題向中方施壓，而北京秀東風系列戰略武器，就是在暗暗警告美國。