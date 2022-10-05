陳信維（左）、金陽。（三立提供）

大飛。（三立提供）

全台最具指標性的嘻哈選秀實境節目《大嘻哈時代》，第二季由MTV攜手陳鎮川及MV導演謝乾乾共同製作，日前節目進行實體海選活動，有近2000位選手報名，包括第一季魔王回鍋，還有最讓大家眼熟的鹿希派、郭書瑤前男友金陽、綜藝節目常露臉的大飛及《門當互懟愛上你》中飾演大元弟弟的樊仲哲，過去他曾在中秋節於埔心牧場演唱，讓人驚艷。

最讓人關心的鹿希派在沒壓力的狀況下表現穩健，成功獲得評審青睞，靠實力爭取到入棚資格，大飛當天也挑戰饒舌結合搖滾曲風，而不負眾望的樊仲哲展現自身饒舌實力，殺出重圍也獲選入棚機會。此外，有饒舌年資4年的獨立音樂人艾蜜莉AMILI、來自埔里書卷氣頗重的女生Forty、SiNNER MOON及來自政大黑音的趙翊帆已通過保證入棚，像小男生的Forty目前就讀研究所且在麥當勞打工，在宣布保證入棚時竟開心的當眾宣布離職，讓眾人傻眼，她幽默說：「雖然我外表看起來不像會饒舌，但是實力堅強，常常參加Battle比賽，鍾愛Oldschool Vibe，希望能透過參賽證明唱老學校也能進棚！」

製作人陳鎮川表示：「兩天在海選的現場，真的是大開眼界！超多有想法的年輕選手參與，可以說是高手…或著說怪咖雲集臥虎藏龍，選出來的80位選手，進棚時一定廝殺激烈，實在太期待了！」另一名製作人謝乾乾則笑說：「特別設計比較像是面試的空間，提升海選的壓力感，不過選手都表現得很好，他們完全沒有被壓力影響，可惡（笑）。希望成功入棚的選手能帶著競爭心來比賽，展現自己最好的一面！」在海選擔任評審音樂總監米奇林則認為：「海選真的出現許多很意外的選手，多了很多女性參賽者，實力讓我非常驚艷，非常期待大家進棚的表現。」而當天周湯豪特別來探班海選，也親自參與評審過程，他認為選手的整體呈現最重要，非常期待好友謝乾乾跟川哥一起製作第二季節目的內容。