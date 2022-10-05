民進黨南投縣長候選人蔡培慧今日（5）出席朝霧碼頭啟用典禮，強調她長期以來關心日月潭各項建設的發展與維護，國際級的觀光景點必須一項一項來提升，她若當上南投縣長將做三件事：推動日月潭電動巴士、推動電動船、整合運動旅遊組織。

蔡培慧今日在臉書發文表示，她出席朝霧碼頭啟用典禮，而朝霧碼頭是日月潭四大碼頭之一，她就住在日月潭旁的頭社，並且長期以來和劉啟帆鄉長積極與交通部觀光局、日月潭國家風景區管理處，關心日月潭各項建設的發展與維護。

蔡培慧指出，國際級的觀光景點要一項一項來提升，只要她當上南投縣長就會做三件事，第一，極力推動日月潭電動巴士，不只是環湖，而是開進鄰近的村莊景點，帶動大日月潭的觀光發展；第二，推動電動船，讓湖面上的船隻更環保，走向綠色永續觀光路線；第三，整合運動旅遊的組織，商家共好共繁榮。

對此，蔡培慧強調，她的最大目標就是讓日月潭的好還要再更好，「南投升級，作伙來」，她也要特別感謝行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、埔里鎮長廖志城、南投縣議員王秋淑。