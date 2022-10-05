位在天母的洪姓耳鼻喉科醫師，去年9月18日利用與女工讀生獨處時間，以雇主身分要求「抱一下」、「妳學姊以前都有給我抱」，藉著熊抱的機會占便宜，藉以滿足自己的性慾，士林地院日前審結，依強制猥褻罪，判處洪醫師有期徒刑9月，可上訴。

洪醫師嚴詞否認，認為兩人一起吃飯，氣氛輕鬆愉快，直到離開，間隔有1小時，如果違反女工讀生意願，門口有大樓管理員，不用幾步就能呼救，而且兩人體型差不多，女工讀生又年輕40歲，如果真的害怕，又怎麼會一起走出房間外面，女工讀生明顯友其他目的而誣指他猥褻。

洪更稱，自己的名節更重要，開業20年，卻被毫無證據的虛構情節毀損名譽。但女工讀生指證歷歷，遭猥褻過程在偵、審中說法都一樣，遭侵犯以後立即向其他同事哽咽哭訴。合議庭認為，9月20日案發後不久，洪在電話中告訴其他員工，想要跟女工讀生道歉並賠償，但女工讀生拒絕不聯絡，而他只是想繼續像長輩一樣抱著女工讀生，整個過程遭錄音，足以證明女工讀生的說法屬實。

醫師委任辯護人找來其他員工作證，想要證明醫師平時不會對他人「開黃腔」，但合議庭認為，與猥褻並無必然性，駁回辯護人聲請，判決指出，洪擔任醫師30年，利用下班共進晚餐之便進行猥褻，心態至屬可議，至今尚未向女工讀生道歉、賠償，依法予以判處徒刑9月，可上訴。