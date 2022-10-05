民進黨台南市議員劉米山與市長黃偉哲的聯合競選總部白河分部，8日下午3點在白河區中正路上成立。（劉米山服務處提供／張毓翎台南傳真）

民進黨台南市議員李宗翰與市長黃偉哲的聯合競選總部，也選在8日早上9點成立，地點在後壁區頂安里。（摘自李宗翰臉書／張毓翎台南傳真）

年底九合一選舉將近，本周六（8日）應是黃道吉日，台南市第一選區尋求連任的國民黨現任議員張世賢、民進黨現任議員李宗翰和劉米山，3人都選在當天成立競選總部。張世賢將請來國民黨台南市長參選人謝龍介站台；同一天，行政院長蘇貞昌在台南的政績說明會，也會在白河區舉辦，為民進黨台南市長參選人黃偉哲、議員參選人拉抬聲勢，藍綠兩黨在同日較勁，選戰氣氛升溫。

距離年底投票日還剩52天，南市議員第一選區應選6席，共9人登記角逐，民進黨4人、國民黨3人、無黨籍2人；其中，現任6名議員都尋求連任，隨著各參選人的競選總部陸續開張，讓選情逐漸加溫。

國民黨張世賢競選總部成立大會，8日早上9點將在白河區國光路（白河區公所前）舉行，謝龍介及市議員李文俊等地方人士將出席站台；民進黨李宗翰與黃偉哲的聯合競選總部，也選在8日早上9點成立，地點在後壁區頂安里，當天還有設置青農青創市集，讓更多家鄉長輩認識現代流行，碰撞出新火花。

民進黨劉米山與黃偉哲的聯合競選總部白河分部，8日下午3點在白河區中正路上成立，劉米山表示，這次他有2個聯合競選總部，一個在白河，另一個在新營，白河分部8日成立，新營分部22日在新營火車站前成立，也歡迎鄉親們周六一起來助人氣、添光彩。

此外，由蘇貞昌領軍的政績說明會前進台南，8日下午3點半將在白河區滿庭園餐廳內舉行，蘇貞昌、黃偉哲、高雄市長陳其邁、行政院祕書長李孟諺、立委蔡易餘，以及民進黨在台南市第一選區提名的4位議員參選人都在出席名單，要展現中央、地方連一線的氣勢。