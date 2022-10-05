新北三重分局永福派出所「專案」便服員警執行查捕通緝犯勤務中，誤認黃姓男子為通緝犯，將黃痛打一頓並上銬，引發社會關注，立委今也舉行記者會批評。警政署長黃明昭表示，警方一定秉公調查，並積極關懷，對於違法疏失員警，除移送法辦外，也要嚴懲並追究相關主管責任。

該案發生在9月20日晚間，永福派出所便服的「專案」員警查緝通緝犯過程中，誤認黃姓男子為通緝犯，過程中不僅沒先依規定表明警察身分，還情緒失控連串叫罵三字經，出手痛毆黃姓男子後，雙方肢體衝突，最後制服員警趕來將黃上銬，最後發現是烏龍一場，黃根本不是通緝犯，無辜被害，引發輿論譁然。

警政署指出，署長黃明昭除指派新北市警局長黃宗仁、警政署督察室主任張榮興於9月26日前往關懷慰問外，並督促新北市政府警察局須秉公調查、釐清責任、勿枉勿縱、絕不徇私。員警行為疏失情事，要調查清楚，移送法辦。同時嚴懲疏失員警，並視司法調查結果，追究相關人員責任，絕不姑息。

警政署並請新北市政府警察局即時道歉、積極關懷、並妥適調解事宜。最後黃明昭強調，將本案列為案例教育，引以為鑑，嚴格要求切勿再犯。

據了解，新北市警方與黃姓男子談和解的過程並不順利，且當事員警因有受傷，也以個人立場向黃姓男子提告傷害。

新北警局則指出，事發迄今已向黃姓男子關懷慰問9次，當事員警並已於9月29日至三重區調解委員會申請調解，預計10月12日進行調解，希望能盡速取得當事人諒解，達成共識和解。

新北市警局表示，案發當下第一時間已由三重副分局長公開向受傷民眾及社會大眾致歉，並立刻將2位員警主動函送新北地檢署偵辦，且將員警從重各記過1次並調職處分，所長連帶處分申誡2次，後續將靜待司法調查結果後再另行議處，絕不姑息庇縱。

事發當時正逢議會市政總質詢期間，新北市長侯友宜接獲警局報告後，立即指示警察局針對該個案務必澈底調查真相，勿枉勿縱，絕對不能讓民眾的權益受到損害，強調新北絕大部分的警察非常辛苦，不分日夜冒著生命危險與壞人搏鬥，但如果警察做錯了，一定要承認並依法嚴懲、移送法辦，後續也要持續關懷，積極協調後續事宜。

警政署強調，要求各警察機關落實教育訓練，執行各類勤務及偵辦刑案，務必依法行政，恪遵法定程序，不得逾越比例原則，侵害人民權利。新北市警局也說，痛定思痛、深切檢討改進。