立法院交通委員會邀請國家通訊傳播委員會主任委員就「鏡電視設置爭議對國家通訊傳播委員會獨立公正性之影響」專題報告，國民黨立委高舉標語並要求NCC主委陳耀祥下台，陳則自備「請尊重獨立機關」手牌回擊。（姚志平攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今到立法院專案報告「鏡電視設置」爭議時遭國民黨團抗議，高舉「請尊重獨立機關」手板反制。國民黨主席朱立倫今在中常會揶揄，陳真是笑話，就是NCC已完全不獨立，被民進黨掌控、利益團體介入，才要此地無銀三百兩。

朱立倫認為，當前台灣媒體環境崩壞，NCC扮演最重要關鍵性角色，如果再讓NCC持續不獨立，形成怪獸，去掌控、操控、影響整個媒體環境，台灣媒體全面綠化是必然結果，台灣就不是民主國家，是綠色獨裁國家。

朱立倫說，台灣推動民主這麼多年，被民進黨執政搞成綠色獨裁國家，對新聞從業人員是嚴重打擊污辱。

朱立倫表示，NCC完全已經被民進黨掌控，被利益團體介入，已經成為國人之恥，完全不是獨立機關；而台灣目前不僅民進黨介入媒體，各派系也要個別掌握媒體，對新聞人是莫大恥辱，最黑暗的時代。

朱立倫說，民主自由最重要是媒體自由，但台灣現在還有媒體自由？現在不是媒體的問題，而是背後大魔手、大黑手的問題，啟動NCC與媒體改革，才能解救台灣崩壞的民主。

朱立倫表示，台灣被民進黨以一黨之私，不但掌控NCC、介入媒體，完全傷害民主，立法院國民黨團要代表國人把所有民眾要知道的真相調查清楚，將民進黨介入、操控媒體，透過預算等方式影響台灣民主、新聞自由的事實，告知國人。