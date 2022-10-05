44歲日本男星押尾學因演出日劇《大和拜金女》晉升一線男星，憑帥氣高顏值走紅，並且和女星矢田亞希子結婚生子，但他並沒有愛惜羽毛，正當他人氣正旺之際，爆出和酒店女公關在六本木高級公寓吸食毒品，女方竟當場斃命，他不敢叫救護車，導致犯下棄屍、持毒、企圖湮滅證據等罪入獄2年，隨後獲假釋出獄。經過多年沉寂，IG更新現況又掀起日網話題。

押尾學在出獄後雖然沒有回歸演藝圈，仍低調展開自己的音樂活動，吸引不少鐵粉支持，更一度有意朝中國、南韓發展，但之後都沒有下文。他也曾遇過有導演邀約拍戲，但是因為有前科被贊助商拒絕，復出之路遙遙無期。

2017年押尾學祕密再婚，對象是圈外人，他被目擊到推著嬰兒車，跟一名長相神似女星成海璃子的女生開心聊天，就像一家三口一樣。他在專訪時表示：「現在的工作很普通，沒玩樂團，也很少像以前那樣過華麗的生活，過得很平靜、和平。」表示現在對賺大錢沒有太大的慾望，更不可能復出演藝圈。

而前妻矢田亞希子在離婚後，獨力撫養就讀中學的兒子，當年押尾學犯案後，身為妻子的她受到牽連，一度面臨無戲可演的窘境，直到後來才逐漸逆轉頹勢，因為直來直往的個性受到觀眾們喜愛，綜藝節目通告邀約源源不絕，就連她本人也十分意外，她之前受訪曾透露：「沒想到兒子念小學要花那麼多錢，也改變了我的金錢觀與用錢的態度。」

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