嘉義市文化局出版的《大北門地區及驛前街區文化資產保存計畫》，遭知名文史工作者陳世岸質疑涉及侵害著作權，提告受委託執行單位洪雅文化協會，協會總幹事余國信表示，期待司法調查還公道；文化局表示，已先下架該出版品。

陳世岸表示，嘉義市政府文化局出版《大北門地區及驛前街區文化資產保存計畫》，有張手繪圖涉及侵害其妻子朱雪鳳的著作權益，向市府文化局反映、陳情，獲回覆該計畫委由洪雅文化協會負責，合約明訂若有侵犯第三者權益，由協會負全全責任，與文化局無關。

陳世岸指出，雖是政府委外就應盡責監督，仍應對計畫案嚴格把關，若有侵權疑慮應啟動調查，而受委託的洪雅文化協會也未道歉、未說明，他已到地檢署對協會、協會理事長孫崇傑、總幹事余國信提告涉及著作權法第91條、92條。

余國信受訪說，此計畫案是10多年前搶救嘉義舊監期間的相關委託案，手繪圖稿是當時朱雪鳳拿給他，口頭告訴他可以使用，當時他擔任洪雅文化協會理事長，並未負責實際上的編務工作，既然陳先生提告，就交給司法調查，期待司法還他公道。

市府文化局表示，《大北門地區及驛前街區文化資產保存計畫》是成果報告書，10多年前出版，接獲陳先生陳情以後即積極處理，已從圖書館下架，並函文各縣市圖書館先下架，並向陳先生說明原委，委託合約中已明訂著作權由受委託方負全責，既然此事已進入司法程序，將等司法有結果再做後續處理。