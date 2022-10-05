香港影帝梁朝偉出道多年，憑著帥氣外貌與精湛演技，獲得海內外影迷的肯定，過去還曾多次在各大影展上拿下最佳男主角獎，在影視圈佔有重要地位。而即將於今晚登場的韓國「第27屆釜山影展」中擔任頒獎人的梁朝偉，也在昨（4）日下午與妻子劉嘉玲先後低調抵達韓國，但沒想到他一出機場就被嚇到瞪大雙眼。

梁朝偉距離上一次訪韓已是7年前的事，而這次他將與愛妻劉嘉玲一同受邀參與這場影視盛會，但由於兩人都有工作在身，因此沒有一同搭機，而是先後各自抵達韓國。而當梁朝偉昨日下午低調抵達韓國時，一走出關就被大批熱情粉絲包圍，梁朝偉似乎也被突如其來的迎接給嚇了一大跳，瞪大雙眼看著迎面而來的粉絲，但他隨即也展露出親切的一面，停下腳步替粉絲們簽名；準備離開前，他還打開車窗不斷與粉絲揮手道別，甚至承諾粉絲沒簽到的會在影展上補簽，寵粉十足。

而梁朝偉在機場真實的表情也被網友拍下並公開在網路上，不少人紛紛留言「男神的反應太可愛了」、「表情好真實」、「好羨慕這些人」、「他真是越老越帥」、「依然很有魅力」受到大批網友讚賞。

另外，劉嘉玲因工作在身4日晚間才抵達韓國，但在起飛前她就不停地個人IG的限時動態上PO出老公梁朝偉的電影作品及相關照片，替他應援，也讓眾人見證夫妻倆的好感情。

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