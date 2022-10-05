小百合周玥綺日前收到粉絲送上的火龍果花藍。（玥綺影視文化提供）

小百合周玥綺日前為演唱會練唱彩排。（玥綺影視文化提供）

小百合周玥綺睽違7年的個唱「青春終不悔」將於11月12日登場，這場演出雖然因為疫情從6月延至11月，票房仍在半個月內完售，小百合表示「演唱會由夏天到秋天，非常感謝粉絲的耐心等待」。

她日前為演唱會練唱彩排，收到粉絲送上的火龍果花藍，開心的飆唱7小時，小百合說很開心能開始為演唱會練唱了，這些曲目已非常熟悉了，一度以為只能放在心中，終於能上台演出，很感謝粉絲近半年的等待，等待是值得的。

彩排時，小百合坦言曲目在心中已經非常熟悉了，因為延期被擱置，再度復唱有些激動，演唱不擔心反而擔心咬字精準，這次演唱曲目結合多種語言，如經典組曲〈十八姑娘〉、〈雙雁影〉、〈白牡丹〉，交錯使用的國台客語，還有上海話、日文、英文與義大利文等多國語言大集合，自我要求甚高的小百合笑說「現在練唱反而不是重點了，咬字的精準度，我在意經典曲的原汁原味，這才是目前最大的挑戰」。

而近來除了練唱，小百合說「每天清晨5點起床，固定練氣功、爬山訓練肺活量，朋友曾說何謂偉大，就每天持續的做一件平常事，就很偉大了，這句話一直激勵著我，因此多年來堅持早起運動，這些已經是我生活的一部分，因此沒有為了演唱會而急訓的功課。」

她表示心情很平靜，維持自己的體能如常，不給自己壓力，勤喝護嗓調飲，盡量不過度使用喉嚨，演唱會剛開始遇到疫情延期，由擔心到放心，心情轉折訓練自己更淡定，而票房完售，小百合坦言不會加場，因為不想給自己壓力，也為未來預留想像空間，目前只想全力以赴的將11月12日的開唱，做最完美的演出，期待實現與粉絲的約定。