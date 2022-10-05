周江杰（中）在新城風糖休閒園區動手做黑糖愛玉。（周江杰團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

民進黨新竹縣長參選人周江杰開著他的行動競總到寶山，前往新城風糖休閒園區了解寶山特色的黑糖產業，並與執行長王翎鳳、新住民以及返鄉青年們暢談寶山發展，並公布其新民政見，他承諾當選後將在縣府設置新住民單一服務窗口。整合各局處業務，提昇新住民服務效率及效能。現場周江杰也在地民眾一起觀摩手做黑糖檸檬愛玉。

新城風糖休閒園區成功帶動地方觀光休閒農業的範例，周江杰表示，新竹縣每一個鄉鎮都有自己的農產特色，未來他當選新竹縣長，會成立新竹縣的農創品牌，積極輔導農民將農產透過包裝設計、行銷手段，帶動農特產品的發展，同時也會成立青創基地，鼓勵更多青年朋友投入農產加工品的研發設計與智慧農業發展。

此次周江杰在民進黨婦女部主任許嘉恬的陪同下，和王翎鳳等在地新住民座談，周江杰當場提出新住民家庭服務中心2.0，讓服務升級、空間優化。還要設置新住民單一服務窗口，整合各局處業務，提昇新住民服務效率及效能。最後是提升縣府第一線服務人員多國語言能力等新住民友善政策，獲得在場新住民代表的熱烈迴響。

新城風糖休閒園區的執行長王翎鳳就是典型的新住民，周江杰表示，王翎鳳以農創和行銷專業，把新竹縣寶山鄉早在日治時期就相當知名但一度沒落的製糖產業，作為新城社區的地方特色，以黑糖開發出多元產品，結果大獲好評且吸引各界前來朝聖，重新帶動起社區繁榮，令人敬佩。