我國少子化問題嚴重，又因年金改革，教師退休年齡限被迫延後，年輕教師不易進入職場，立委今天提案要求調降國中小生師比，讓國教走向小班化、精緻化。教育部長潘文忠同意2個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。

在今天立法院教育及文化委員會中，國民黨立委萬美玲提案指出，現在中小學教師年齡結構失衡，其中40歲以下教師占比由2011年的51.3％降至2021年的29％，雖教育部在2016年將國小教師員額由每班1.5名提高至1.65名，國中教師自2018年起由每班2名提高至2.2名，但教師年齡結構失衡問題仍未改善。

萬美玲指出，「依據國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，國小每班學生人數以29人、國中以30人為原則，但據教育部統計，110學年平均每班學生人數，國小為23.01人、國中為26.83人，顯示現行規定與實際教育現場落差極大。

萬美玲提案要求降低國中小生師比，讓國教走向小班化、精緻化。潘文忠則同意，在2個月內向立法院教育及文化委員會提出國教小班化的書面報告。

而對於中小學教師年齡結構失衡問題，全國教師工會總聯合會今天也召開記者會指出，之前年改期間，他們就多次提醒，月退休年齡延後必將導致師資大塞車，衝擊校園生態。

全教總理事長侯俊良強調，錯誤年改直接衝擊中小學師資結構，明顯不利於中小學校園生態與教育品質。2033年後的中小學教師月退休資格延長至58歲，勢必造成教育現場人力老化，並導致師資培育停滯，影響教育品質與進步。

全教總建議取消58歲月退門檻，回復原月退休年齡，讓資深老師自行決定是否留任，空出的職缺將可同步招聘年輕教師，逐步調整教師年齡結構。