不少婆媽都有在全聯消費，結帳金額與價卡不符的經驗，一名自稱曾在全聯工作2年的網友說，決定全聯價卡的關鍵包括廠商活動、總公司公文及商品條碼，若消費者發現結帳金額和價卡有落差，當下可要求退貨，他並表示，若事後若收銀機有少錢，結帳的收銀員就要從自己口袋補差額，所以大部分的員工都不喜歡站收銀。

原PO今（5）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實說》指出，看到不少網友謾罵結帳價與牌價價格有差異，讓他決定上網解釋原因。他說，價格之所以會有落差，原因在於他們都是看總公司的郵件或公文決定是否要更換價卡，若廠商的活動先跑，公文還沒發送，就無法及時更換。

原PO表示，決定價卡的另一個關鍵是商品條碼，他們每隔一段時間就會刷商品條碼，但刷條碼是採人工方式，基本上不可能一個人刷完全部的條碼，會花好幾天的作業時間，由不同的員工完成，再加上常常刷到一半就被叫去支援收銀、補貨等工作，造成原本的作業中斷，無法即時更改價卡的價格。

原PO表示，消費者結帳發現有價差或金額不對，可直接告知店員，並要求退貨；但他也強調，當收銀員少收錢，就必須從自己的口袋掏錢補缺額，若多收了就要給公司，「這也就是大部分的全聯員工都不喜歡站收銀的原因」。

貼文引發婆媽討論，「全聯應該要正視這些問題」、「應該要找方法克服，而不是要消費者理解，這樣永遠不會進步」、「各行各業都有辛苦的地方，大家多點體諒」、「辛苦你了」、「看完只覺得你們人力不足」、「撇除結帳會出現和價卡有落差外，我覺全聯購物動線不錯，還是會繼續支持」、「全聯結錯帳已成日常」。

留言中也有人說，「我遇到的都是結錯帳，我買4樣結成6樣，現在每次結帳都要核對交易明細，看清楚有沒有結錯數量」。對此原PO說，結帳時可以注意聽店員刷條碼的聲音，「嗶」一聲代表一個商品，如果多「嗶」一聲就代表多刷了。