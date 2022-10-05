苗栗縣警察局自今年9月1日起執行路口科技執法，公館鄉台6線與苗26線道路口違規案居冠。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣從今年9月1日啟用路口多功能科技執法，項目包括有機車未兩段式左轉、車輛未禮讓行人、逆向行駛、未保持路口淨空及不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示行駛，一個月下來，統計駕駛人最易違規路口是公館鄉台6線與苗26線口，違規告發案件達1，863件，居全縣之冠。

為有效防制交通事故、導正民眾用路習慣，苗栗縣在苗栗市、頭份市、竹南鎮、公館鄉及苑裡鎮等10處重要路口，設置多功能科技執法設備，迄今啟用滿月。經苗栗縣警局統計，違規件數最多項目是「未依標誌、標線、號誌行駛」計有3，470件，路口違規則以「公館鄉台6線與苗26線口」1，863件居冠。

此外，執法首月期間，路口發生全般交通事故11件，與去年同期發生13件，相較減少2件，由於科技執法設備運用AI智慧系統自動偵測違規行為，可減少警力耗費，員警勤務更能發揮效能，並有效防制交通事故。

苗栗縣警察局局長陳武康也呼籲民眾，科技執法設備不是為了開罰所設，而是以「建立良好用路習慣、減少交通事故傷亡」為目的，請民眾配合執法措施，共用維護行車秩序與交通安全。