受升息影響，近來高雄房市買氣轉趨觀望，不過部分具剛性需求區域，新建案房價仍出現成長。高雄大寮區因有建設利多挹注，加上受鳳山房價的外溢效應帶動，預售大樓成交價首度攻上3字頭，刷新區域單價歷史新高。

根據最新實價登錄揭露，高雄大寮區預售案「上揚湛」15樓頂樓戶，成交單價達31.5萬元，是大寮區住宅房價首次出現3字頭，創區域價格新高。上揚建設執行長蔡紹豪表示，該戶是頂樓露台戶，為約定專用露台的特殊產品，成交價達3字頭。

據實價登錄資訊，大寮預售包括「心天母」位於內厝路，成交價最高單坪28.1萬元，位於崇聖路的「安欣成家」、八德路「安庭豐阜」、後庄的「霖居」，也有每坪25~27萬元的成交價格。

蔡紹豪分析，大寮預售案均價約25萬元，是鄰近市區罕有的2字頭價格，且大寮鄰近鳳山，受鳳山新大樓成交價已達35萬元影響，具鳳山房價外溢效應，加上交通便利，吸引不少鳳山、三民、屏東等地購屋族跨區購屋，目前「上揚湛」周來人約20~30組，來人量跟過去幾周相差不多。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐表示，大寮區受惠鄰近和發產業園區，有鴻海集團成立台灣電芯研發暨試量產中心，可望創造5000個就業機會，擁人口紅利。加上大寮有高雄縣市合併後、史上最大面積的81期重劃區，以及大寮社會住宅、大寮機廠開發計劃，將引入量販店，兼具產業與建設利多，區域剛性需求旺盛。

高雄市房屋市場調查協會理事長黃詩萱指出，隨鳳山、楠梓、橋頭、岡山紛紛站上3字頭房價，僅剩大寮、仁武、小港等部分區域，還有2字頭價格，儘管近來整體買氣出現觀望氣氛，又有升息、年底選舉等因素干擾，不過2字頭的親民價格，還是吸引不少首購族目光，來人、買氣相對較不受影響，未來隨大寮建設陸續完工，補漲空間大。(記者張雅雲/高雄報導)