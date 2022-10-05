男駕駛忘拉停車檔就開門下車，導致自小客滑行連撞三輛停等紅燈機車。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

男駕駛忘拉停車檔就開門下車，導致自小客滑行連撞三輛停等紅燈機車。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區中清路、英才路口，4日晚間發生一起交通事故，一對年輕情侶行車途中因故起口角，女方竟在停等紅燈大馬路口開車門下車，男方急下車要將女友追回卻忘了打停車檔，導致車子往前滑行碰撞前方3輛正在停等紅燈的機車，造成4人受傷，所幸均無大礙，肇因及責任歸屬由警方鑑定後究責。

台中市二分局交通隊指出，21歲楊姓男子4日晚間駕駛自小客載女友沿中清路一段往育德路方向行駛，經中清路上停等紅燈，疑因跟女友起口角，女友在車水馬龍的大馬路開車門下車，楊男當下下車要把女友追回，未料忘了打停車檔就下車，自小客也向前滑行，撞到同樣在停等紅燈的2輛機車，再推撞到另一輛機車，造成3名騎士多處擦、挫傷，幸傷勢無大礙，也都自行就醫。

警方獲報趕往處理，當場對依規定對事故駕駛人呼氣酒測，酒測值均為0.00mg／l，初判自小客不當行為釀禍，但詳細的肇事因素，將由交通警察大隊事故處理組釐清。

警方同時呼籲駕駛人，汽車駕駛人停車時，在禁止臨時停車處所停車，將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款規定，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。也呼籲駕駛人，若遇行車途中車內人員發生爭執時，一定要將車輛停放至適當地點，再行處理，勿任意違規停車以免影響其他用路人及發生危險。