每逢換季就是過敏的好發時間，因為日夜溫差大，容易引發過敏反應，導致噴嚏打不停、鼻水流不完，讓人困擾不已。整形外科醫師李秉勳在臉書粉專發文建議，若想減緩過敏症狀，在生活中要做到「3不2要」，避開食物過敏原、減少精緻加工品、避免用過熱的水洗臉和洗澡，此外還要多攝取兒茶素和維生素C。

▎避開食物過敏原

許多食物如蝦、蟹、牛奶、大豆製品等，都含有容易引起過敏反應的物質，過敏的種類跟程度因人而異，除了慎選食材外，海鮮類也要確保新鮮，否則很容易引發過敏反應。

▎減少精緻加工品

許多食物在製作過程中，難免會加入色素、香料、人工甘味劑、防腐劑等食品添加物，可能引起過敏反應，高油高糖的食物也一樣，李秉勳建議，盡量選用原態食物，才能減少身體負擔。

▎避免用過熱的水洗臉或洗澡

過高的水溫容易破壞皮膚的保護層，使水分更容易流失，也會使皮膚更難抵抗外來的刺激，因此換季時洗澡或洗臉要注意水溫。

▎攝取兒茶素

綠茶或烏龍茶等飲品都含有兒茶素，能降低皮膚過敏帶來的疹子或搔癢感。

▎攝取維生素C

維生素C有助於抗氧化及抗發炎，能維持免疫系統穩定，秋天產的柑橘類水果就富含維生素C。