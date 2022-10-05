九合一選戰僅剩不到兩個月，選戰進入下半場，民進黨內高層今表示，選舉訴求有部分已漸漸回到選戰應有的正軌；正、副總統站台，將從更高格局詮釋這場選戰意義；媒體追問，更高格局是否指「抗中保台」，黨內高層坦承，應該是「廣義的抗中保台」。

民進黨今行動中常會開到台中，黨內高層與媒體茶敘時，被問到選戰進入下半場，民進黨的作戰策略指出，9月中下旬，原本是以黨主席蔡英文為主，透過各地誓師、整合，因為剛提名完，候選人需要整隊。

他說，9月中旬之後，副總統賴清德身體狀況也可以開始跑行程，行政院長蘇貞昌也在9月25日開始下鄉，這一兩週，民進黨選舉戰力也有了提升。

黨內高層說，目前選舉訴求已有部分回到選戰應有的軌道，幾位黨內重量級人物，例如前副總統陳建仁會跟大家談疫情、防疫，蘇貞昌到每縣市，都會說明中央執政政績，也發揮了一定效果，訴求很簡單，「中央地方一條心、福利建設更用心」。

提到正、副總統的「任務」；他說，正、副總統則從更高格局詮釋這場選戰的意義；總統現在的論述主要是在強調，這場選舉，世界都很關心，年底選舉結果，全世界都會注意，台灣是否繼續跟自由民主國家站在一起，有其特別意義，這場選舉選民應該會重視的幾個點，至少在最近選舉場子有比較多被論述，民眾也會有這樣多訊息。

至於地方部分；他說，地方層次也慢慢清楚，候選人跟候選人比，國民黨候選人黑金派系甚至家族輪政，都是蠻讓人非議，這些到了地方選戰特地場合，這方面就會有更多火花，讓選民看清自己投票依據，應包括哪些，如苗栗訴求反黑金、終結派系。