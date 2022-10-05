菲律賓9月CPI(消費者物價指數)高達6.9%，並創下4年來最高，外界也猜測今年底之前菲國央行可能會再調高利率。至於泰國，9月通膨雖未失控，但還是在高檔區域徘徊。

菲國政府5日表示，受到食品以及公共設施使用費推升，上個月近7%的CPI較預估6.7%還要高。2022年前9個月，菲律賓平均通膨率達5.1%，遠遠超過當地央行目標區間2%至4%。至於剔除波動性大的食物以及燃料後，核心CPI從8月4.6%降至9月4.5%。

2022年以來，菲國累計共升息9碼，也就是225個基本點，但當地通膨並未受到控制。因此，菲律賓央行在接下來11月以及12月既定會議時，應該還會繼續升息。

荷蘭金融服務機構ING預估，菲律賓到今年年底時，利率會由現行4.25%升至5.25%，就是在剩下的兩個月各增加50個基本點，就是0.5%。ING表示，由於近期颱風造成農損，食品價格降不下來，菲國10月CPI應還會上升。

來看泰國，因為能源價格下滑，故受到通膨威脅性較小，9月整體CPI年增6.41%，低於8月7.86%，也比預估值6.6%要小。至於9月核心CPI年增3.12%，較市場預估3.2%要少一點。

泰國央行指出，本季通膨有機會進一步下降。上周，泰國將基準利率上調25個基本點至1%，同樣地當地央行也將在11月30日舉行政策利率會議，多數覺得還會再升息，但會是漸進式的。