和勤(1586)9月營收1.90億元，月增7.12％，年減23.29％，主要由於硬碟（HDD）零件在全球電子業產業鏈庫存調整的壓力，出貨受到影響；累計前三季營收19.49億元，年增0.12％。汽車零件回到旺季水準，尤其新能源車零件出貨比重持續拉高，在客戶訂單增量的帶動下，預期第四季旺季效益將更加明顯。

和勤9月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.73億元，占比90.97％；硬碟機構件（VCM Plate）0.05億元，占比2.45％。汽車零件9月份恢復正常出貨，營收較上月大幅攀升；硬碟（HDD）零件客戶去化庫存情況，預計持續到第四季。

大陸新能源車銷量今年以來持續成長，前8月新能源車滲透率已經接近23％，預計全年新能源車滲透率可達25％，亦即新能源車的產銷成長幅度還會再提高。隨著市場需求成長，和勤新能源車零件的營收貢獻明顯增加，包括供應自美系電動車大廠、大陸自主品牌電動車廠的零件，若再加上供應給各大車廠燃油車與新能源車共用的平台件，來自新能源車零件的營收占比更高。

和勤表示，今年供應美系電動車大廠的零件品項、地區都有增加，目前供應的數量仍不及客戶需求量，公司持續提高生產效率，滿足客戶需求，下半年出貨給美系電動車大廠的零件將再較上半年增量。此外，和勤深化與博格華納、麥格納等全球汽車零件供應領導商合作，積極爭取中國新創電動車品牌與各大合資品牌車廠訂單，下半年亦有新的項目開始出貨。

新能源車零件成長、汽車產業傳統旺季需求，汽車零件的出貨將抵銷硬碟零件下滑的空缺，預期第四季營收優於第三季，全年營收保持成長。