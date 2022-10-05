傳統旺季來臨，群電(6412)第3季合併營收為108.01億元，季增5.2%，為歷年單季新高，群電預估，第3季獲利率有望較上季及去年同期提升，展望第4季，群電預期，今年將回歸正常淡旺季需求，不過在有利的匯率及較佳的產品組合挹注下，獲利應該有不錯表現，全年獲利再創新高的目標不變。

受惠於傳統旺季效應，加上客戶因應十一長假提前拉貨，群電9月合併營收達37.51億元，月增6.7%，年增2.1%，創歷史第3高，優於預期，累計第3季合併營收約108.01億元，季增5.2%，年增6.6%，雖然面臨產業逆風，仍創下單季歷史新高。

群電表示，第3季因料況改善，加上公司優化產品組合策略奏效，推升單季營收創下歷史新高，獲利率亦有望較上季及去年同期提升。

群電前9月合併營收約315.65億元，年增6.1%，亦為歷年同期新高。

展望第4季，群電表示，由於全球供應鏈瓶頸出現緩解，預期今年將回歸正常淡旺季需求，不過在有利的匯率及較佳的產品組合挹注下，獲利應該有不錯表現，全年獲利再創新高的目標不變。

群電指出，雖然大環境的挑戰甚鉅，短期公司的營收表現將受到PC產業調整庫存影響，但公司將持續推動產品組合的升級計畫。在伺服器電源方面，公司已成功打入美西大客戶供應鏈，第一個機種已於9月正式量產，下一個機種正在設計中，公司也希望積極掌握重量級客戶的雲端商機，加速擴大伺服器電源的營收規模。

在電競筆電電源方面，由於英特爾新一代的CPU Raptor Lake即將發表，短期市場的觀望氣氛較為濃厚，不過根據產業訊息，Raptor Lake相較於上一代CPU將有明顯效能提升，預期將帶動新一波GPU升級，可望將電競筆電的電源主流由120-180瓦推升到200瓦以上，明年其電源的ASP也有機會有一波明顯跳升。