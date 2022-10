有「韓國碧昂絲」之稱的孝琳,今年以SOLO女歌手之姿參加韓國歌唱競演節目《QUEENDOM 2》,鐵肺唱功再次驚豔全場,暌違3年她也終於要再度來到台灣開唱,預計11月12日在信義劇場Legacy Max舉辦 「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」演唱會,與台灣粉絲見面。

孝琳在2010年6月以女團SISTAR隊長出道,曾推出〈Alone〉、〈Give It To Me〉、〈SHAKE IT〉、〈Touch My Body〉多首膾炙人口的歌曲,SISTAR更有著「K-POP夏日女王」的稱號。2017年隨著合約到期而解散,但成員感情依舊,今年驚喜合體參加《柳熙烈的寫生簿》最後一期,帶給粉絲難忘的夏天。

「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」帶來各種孝琳擅長的曲風,不僅積極參與整體的演出規劃,也參與編曲和舞蹈,將帶來只有她的特色舞台。