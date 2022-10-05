《過時．過節》由毛舜筠（左）跟呂爵安等人聯手演出。（金馬提供）

2022金馬影展精彩強片陸續公布，邀來多部矚目華語新作，包括金馬得主楊力州的紀錄片《無邊》、徐漢強的電視電影《聖筊》、張吉安短片《狼牙的御女》，都將在金馬影展舉行世界首映。香港名導張婉婷費時10年拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，以及齊聚香港影后毛舜筠、金馬影帝謝君豪、偶像團體「MIRROR」呂爵安和盧瀚霆主演的《過時．過節》也都名列在內。

楊力州記錄南極長征隊身心挑戰的《無邊》，上推百年前的英國探險家日誌，也深入探索自己的內心波瀾。金馬《返校》導演徐漢強的《聖筊》，是公共電視《你的婚姻不是你的婚姻》系列劇集之一，竟把「擲筊」進化成讀心神器，解決婚姻難題，銀幕下的情侶劉冠廷、孫可芳，提前練習解決難題。

香港新銳導演曾慶宏集結毛舜筠、謝君豪、馮素波、MIRROR成員呂爵安和盧瀚霆、談善言、袁澧林等主演的《過時．過節》，透過冬至過節，解開一家子的心結。香港名導張婉婷費時10年拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，以6位同校女孩的成長故事，映照時代的動盪與變遷，溫柔細膩。

還有4部精彩華語短片將在金馬影展首映，包括《南巫》導演張吉安的《狼牙的御女》，以守喪習俗暗喻馬國種族衝突。馬來西亞導演陳策鼎入選威尼斯影展地平線單元的《請別掛斷》，用詐騙集團女接線生的鋌而走險，扣人心弦。還有以《龔囝》獲得金穗大獎的林治文，與廖鏡文、鍾岳明攜手合導的紀錄短片《自由的人》，以及雙料入圍金馬獎最佳男配與新演員的胡智強最新作品《送行》，都展現了充沛的爆發力。

金馬影展與亞洲電影促進聯盟合作的「奈派克獎」，致力提攜亞洲優秀新銳作品。本屆入選影片多達6部也都入圍了金馬獎，包括詹京霖的《一家子兒咕咕叫》與柯震東的《黑的教育》，香港導演劉國瑞的《白日青春》和林森的《窄路微塵》，新加坡導演何書銘的《花路阿朱媽》、澳門導演孔慶輝的《海鷗來過的房間》。