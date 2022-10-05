東勢巷弄美食嘉年華15日將在東勢客家文化園區前廣場登場。（台中市府提供）

2022台中購物節將於10 日暖身開跑，正式抽獎活動26日展開，為了拚買氣，東勢巷弄美食嘉年華15日將在東勢客家文化園區前廣場登場，集結22家東勢在地特色店家，民眾只要消費滿百，有機會抽中70吋液晶電視、任天堂SWITCH等各項3C產品以及溫泉住宿券，好康又好玩！

台中市經濟發展局5日舉辦宣傳記者會宣布，今年巷弄美食嘉年華活動集結22家在地優質店家聯合展售精緻商品及可口美食小吃，並規畫百元園遊券送鄉親遊客。

經發局指出，即日起自駕遊山城者，事先網路報名參加美食嘉年華，當日核對身分即可獲贈百元園遊券(限量前500名)；另現場再加碼送300張百元券，出示10月份東勢或谷關地區住宿證明也可兌換百元券(限量100名)，鼓勵民眾品嘗東勢美食，體驗客家文化。

活動也邀請在地舞蹈團體演出，還有親子界巨星「羚羊哥哥」帶動跳互動表演、魔術表演及Live band演唱，現場也結合當地客家木作特有文化舉辦客語教學及木作DIY體驗，讓更多人認識山城的美食與特色。

經發局表示，活動當天民眾只要消費滿百，有機會抽中70吋液晶電視、任天堂SWITCH等各項3C產品及東勢／谷關溫泉住宿券、農特產品等好禮，歡迎市民朋友闔家蒞臨，活動詳情可至台中市政府經濟發展局臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/rROyrk )或活動網頁( http://www.sgf3535.tw/2022dongshi/ )查詢。

另外，台中購物節將於10月26日登場，歡迎市民朋友下載台中購物節APP，作伙消費拚經濟。

今日記者會包括市議員冉齡軒、經濟發展局科長羅月卿、東勢區形象商圈協會理事長葉艾維、榮譽理事長劉正中、東勢區公所課長周世強、東勢區廣興里里長廖紫台、台中市旅遊協會理事長趙成年、市政顧問吳振嘉、陳乙升皆到場共襄盛舉。