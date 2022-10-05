日本前G級女優明日花綺羅以天使臉蛋和零瑕疵身材，去年宣布從良引退後，至今仍是男士心中的D槽女神代表，2017年她曾來台參加「TSE台灣寫真博覽會」，引來歌手黃明志一睹女神風采，時隔5年，他難忍心中的思念，索性搭機遠赴日本找上本尊，而且一連幾天都在一起，不禁開心炫耀：「不要羨慕我」。

黃明志今(5日)在臉書貼出，5年前因參加「TSE台灣寫真博覽會」的合照，可見當年他穿著格紋棉質的襯衫、頭戴黑色毛帽，跟一般男生打扮無異，並露出追星成功後的羞澀表情，站在身旁的明日花綺羅，則身穿一襲純白連身禮服，胸前深V倒出飽滿雙峰、深邃事業線，裙襬的微開衩設計，更露出逆天長腿。

黃明志2017年和2022年都追星明日花綺羅成功。(圖/黃明志 FB)

5年後，黃明志忍不住內心的思念，搭機親往日本找明日花綺羅：「我終於鼓起勇氣到日本找她。這幾天我們都待在一起...不要羨慕我，我只是比較幸運而已」，可見這次他穿著亮橘色的套裝、搭配藍色毛帽，正騎著單車接送明日花，不僅如此，女神手拿兒童噴射水槍、換上激短花卉連身裙緊貼近黃明志，似乎滿足他的追星之旅。

網友們一見到後笑說：「難怪你瘦了很多」、「OMG！真的去日本找女優了」、「明志喜歡上這個女生嗎？」、「好勵志的故事，不愧是黃明志」，而事實上，黃明志這次遠赴日本，似乎是因拍攝新歌ＭＶ，也令網友笑說，「哥做音樂的目的我看是很明顯了」、「明白的，完全是為了工作，這幾天辛苦你了。」