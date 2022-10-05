民進黨台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、基隆市長候選人蔡適應、桃園市長候選人鄭運鵬昨（4）日召開聯合記者會，拋出要成立「2050台灣首都願景規劃委員會」。國民黨台北市議員候選人高揚凱痛批，此構想非常可笑，不僅暴露民進黨執政的無能，更可見非綠執政縣市「我中央就要鬥死你」的心態；民進黨執政6年「4大政績」分別是：疊床架屋新機關、巧立名目A預算、誰叫你不投民進黨、抗中保台飽到網軍。

高揚凱昨日在臉書發文表示，陳時中、林佳龍、蔡適應、鄭運鵬昨日拋出要成立「台灣首都願景規劃委員會」的說法，這實在是太好笑了，因為第一，台北市是中華民國的首都，台灣國從來沒有出現，請民進黨不要偷換概念欺騙選民；第二，那民進黨中央的內政部、交通部，這些部會是從來都沒有為北台灣提前規劃，所以才需要陳領頭，另外成立一個單位來規劃？還是又想用促轉會、科技部這種模式，來豢養更多民進黨的「黨國鷹犬」？

高揚凱痛批，民進黨會提出這樣荒腔走板的訴求，原因恐怕只有三個：第一是民進黨沒有能力執政，才會已取得政權6年，還從來沒有想過北部各個縣市，甚至全台灣每個縣市，本來就應該整合，互相合作；第二是民進黨打從心底就覺得，「不是我執政的縣市，我中央就要鬥死你，不給你資源，不把你市民當人看，不讓你整合，誰叫你不投民進黨」。

至於第三個，高楊凱指出，民進黨尸位素餐、橫征暴斂嘴臉，已經被多數台灣人民給看穿，選情告急，不得不請出這4個人來當跳樑小丑，找個話題，演戲騙選票。綜觀以上，高直言，民進黨執政6年政績分別是：疊床架屋新機關、巧立名目A預算、誰叫你不投民進黨、抗中保台飽到網軍，或「以上皆是」。