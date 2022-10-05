花蓮地形狹長，醫療資源分布不均，花蓮縣牙醫師公會自2011年起，陸續在北、中、南3區鄉鎮，設置牙科社區醫療站，幫偏鄉民眾看診，其中，瑞穗牙科社區醫療站設備隨使用時間逐漸老舊，所幸財團法人第一商業銀行文教基金會斥資150萬元，採購現代化牙科醫療設備協助汰換，改善偏鄉醫療環境，讓在地居民獲得妥善照護。
花蓮南北長約142公里，牙醫資源多集中在花蓮市區，花蓮牙醫師公會自2011年起，先後在設置西林牙科社區醫療站，秀林牙科社區醫療站，卓溪牙科社區醫療站，2015年更在地方人士努力下，開辦瑞穗牙科社區醫療站，定期派員駐診，解決偏鄉無牙醫的窘境，7年以來已累計服務約1萬5000人次。
不過瑞穗牙科社區醫療站的看診醫療設備隨使用時間逐漸老舊，第一商業銀行文教基金會得知此後，便斥資約150萬元，購置現代化牙科醫療設備，包含牙科治療椅、X光室、牙科根尖X光機、牙科根尖數位讀取器、高溫高壓消毒鍋、紫外線消毒箱、牙科用空壓機，假牙製作檯等，幫助汰換原有的設備汰換，並提供1人1機的多支牙科用高速手機及口腔飛沫滅菌機。
花蓮牙醫師公會表示，感謝第一商業銀行文教基金會協助升級瑞穗牙科醫療站為2.0，進一步改善整體偏鄉醫療環境，使在地居民的健康，能受到更多妥善的照護，牙醫師公會全聯會理事長陳彥廷、東區業務組長李名玉、衛生局副局長鍾美珠今也到場替新的醫療站揭牌。
花蓮牙醫師公會理事長吳志浩表示，全民健保的精神在於「全民納保、 就醫無礙」，其中就醫無礙就是整個台灣偏鄉醫療的核心問題，無醫鄉的醫療窘境，需要牙醫師的進駐及充足的硬體設備，相信這些嶄新的設備會協助醫療團提升醫療品質，體現「牙醫有愛、偏鄉無礙」的理念。
花蓮牙醫師公會表示，偏鄉醫療的解決、醫療站的設立除仰賴牙醫師公會全國聯合會的醫缺計畫、地方業務組的協助與資源媒合、地方衛生所提供診療空間，多方努力合作才能成就，未來也會持續守護偏鄉民眾口腔健康。
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