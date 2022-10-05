財團法人第一商業銀行文教基金會斥資150萬元，採購現代化牙科醫療設備協助花蓮瑞穗牙科社區醫療站汰換老舊設備，將醫療站升級為2.0版本，改善偏鄉醫療環境，讓在地居民獲得妥善照護。 （花蓮縣牙醫師公會提供／羅亦晽花蓮傳真）

財團法人第一商業銀行文教基金會斥資150萬元，採購現代化牙科醫療設備協助花蓮瑞穗牙科社區醫療站汰換老舊設備，將醫療站升級為2.0版本，改善偏鄉醫療環境，讓在地居民獲得妥善照護。 （花蓮縣牙醫師公會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮地形狹長，醫療資源分布不均，花蓮縣牙醫師公會自2011年起，陸續在北、中、南3區鄉鎮，設置牙科社區醫療站，幫偏鄉民眾看診，其中，瑞穗牙科社區醫療站設備隨使用時間逐漸老舊，所幸財團法人第一商業銀行文教基金會斥資150萬元，採購現代化牙科醫療設備協助汰換，改善偏鄉醫療環境，讓在地居民獲得妥善照護。

花蓮南北長約142公里，牙醫資源多集中在花蓮市區，花蓮牙醫師公會自2011年起，先後在設置西林牙科社區醫療站，秀林牙科社區醫療站，卓溪牙科社區醫療站，2015年更在地方人士努力下，開辦瑞穗牙科社區醫療站，定期派員駐診，解決偏鄉無牙醫的窘境，7年以來已累計服務約1萬5000人次。

不過瑞穗牙科社區醫療站的看診醫療設備隨使用時間逐漸老舊，第一商業銀行文教基金會得知此後，便斥資約150萬元，購置現代化牙科醫療設備，包含牙科治療椅、X光室、牙科根尖X光機、牙科根尖數位讀取器、高溫高壓消毒鍋、紫外線消毒箱、牙科用空壓機，假牙製作檯等，幫助汰換原有的設備汰換，並提供1人1機的多支牙科用高速手機及口腔飛沫滅菌機。

花蓮牙醫師公會表示，感謝第一商業銀行文教基金會協助升級瑞穗牙科醫療站為2.0，進一步改善整體偏鄉醫療環境，使在地居民的健康，能受到更多妥善的照護，牙醫師公會全聯會理事長陳彥廷、東區業務組長李名玉、衛生局副局長鍾美珠今也到場替新的醫療站揭牌。

花蓮牙醫師公會理事長吳志浩表示，全民健保的精神在於「全民納保、 就醫無礙」，其中就醫無礙就是整個台灣偏鄉醫療的核心問題，無醫鄉的醫療窘境，需要牙醫師的進駐及充足的硬體設備，相信這些嶄新的設備會協助醫療團提升醫療品質，體現「牙醫有愛、偏鄉無礙」的理念。

花蓮牙醫師公會表示，偏鄉醫療的解決、醫療站的設立除仰賴牙醫師公會全國聯合會的醫缺計畫、地方業務組的協助與資源媒合、地方衛生所提供診療空間，多方努力合作才能成就，未來也會持續守護偏鄉民眾口腔健康。