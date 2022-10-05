高雄市岡山戶政事務所每周三上午提供法律諮詢服務。（岡山戶政事務所提供／林瑞益高雄傳真）

近來詐騙頻傳，高雄市岡山警方日前成功阻止一個老翁被詐騙，保住養老金近400萬元新台幣。對於各式詐騙，以及民眾在生活中會碰到的繼承、債務、契約等法律問題，岡山戶政事務所5日起提供法律諮詢，幫助民眾解惑。

岡山警分局燕巢分駐所於10月3日上午接獲燕巢郵局來電，表示一名77歲萬姓老翁臨櫃準備解約，並提領7張存金單共計210萬元，並將其他帳戶內約200萬存款，準備轉匯給朋友。

所幸，行員發覺有異，即刻通報警方到場。在員警了解後，發現老翁遇到詐騙集團，成功幫老翁保住400多萬老本，讓老翁相當感激。

為解決民眾困擾，岡山戶政所也主動與律師合作駐點戶所，每周三上午提供有需要幫助的民眾一個正確的法律方向，了解問題關鍵，尋找適合的解決方法。

岡山戶政事務所主任曾勇清表示，戶政業務與民眾接觸最為頻繁，常遇民眾詢問法律問題，了解民眾遇案時的惶恐與不安，因此與律師事務所合作提供免費法律諮詢服務，解決民眾的問題。