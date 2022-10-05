民進黨台南市長參選人黃偉哲。（本報資料照片）

台南市社會住宅政見，再度引發藍綠市長參選人陣營交鋒。黃偉哲陣營批評謝龍介的社宅政見，只會「複製貼上」黃的政績，難怪民調持續低迷；謝龍介陣營也不甘示弱回嗆說，黃偉哲陣營只會「一再說謊」，台南市社會住宅至今沒有任何一戶完工，更別說出租營運。

昨天謝龍介與社會住宅推動聯盟共同舉辦「體檢台南社會住宅」座談會時，住盟副召集人呂秉怡指出，台南社宅起步晚了4到8年，目前數量及建設都落後其他5都，必須迎頭趕上。謝龍介則強調，台南社宅出租戶數至今仍掛零，他當選後會積極推動，以已完工、興建中、待開工及規畫中社宅總數達到7000戶為目標。

對此，黃偉哲競選總部發言人呂維胤指出，黃偉哲從2018年上任市長以來，社會住宅從無到有，陸續規畫7000戶；其中，超過2000戶已經動工，直到2024年就可以完成第1棟社宅。

呂維胤還認為，政見可以互相比較，但不要直接拷貝。謝龍介的社宅目標，與黃偉哲公布的數字一模一樣，難道是在抄襲？請謝龍介不要將黃偉哲的政績，當成自己要實現的政見。

黃偉哲競選總部另名發言人邱莉莉也強調，當謝龍介還在紙上談兵時，黃偉哲已經逐步實現社宅；比起胡亂開支票，民眾更願意支持兌現承諾的政治人物。黃偉哲歷次民調均大幅領先謝龍介，可見謝龍介從參選以來，沒有一條政見能夠說服民眾，背後反映的除了市民對謝龍介過去言行的懷疑，也反映黃偉哲持續推動市政，一步步實現政見與承諾，有效提升民眾對市長的信任感。

謝龍介競選總部發言人童小芸則回嗆，根據內政部的公開資訊，截至今年8月，台南市「興建中＋待開工」的社會住宅共7處1148戶，「規畫設計中」的3處610戶，合計1758戶，但至今並沒有任何一戶完工，更別說出租營運。

童小芸認為，「沒有的東西，就是沒有」，就連近日住盟赴台南市辦座談，都直言台南的社宅進度遠遠落後其他5都4到8年，黃偉哲陣營不面對現實，不說明真相，只會反覆喊著虛無口號，是不是侮辱市民的智商？

另外，黃偉哲陣營還一再說謊，指「動工超過2000戶」；選舉的基本就是對市民誠實，對黃陣營來說，「說真話，是不是太難了？」