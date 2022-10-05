文化部今（5）日公布第46屆金鼎獎得獎名單及特別貢獻獎得主。本屆金鼎獎共計1279件作品報名，30件作品脫穎而出獲獎、61件作品獲優良出版品推薦，並由玉山社發行人魏淑貞獲特別貢獻獎。

評審團表示，魏淑貞投身出版產業逾30年，即使環境艱困，依然堅持出版與文化並行實踐，擴展文化深耕的能量與幅員，建構台灣跨領域、多元化的知識體系，展現台灣歷史縱深、社會廣度與人文厚度，嫁接台灣與世界，讓台灣被看見。

本屆圖書類得獎書籍，從文學類、非文學類、兒少類、政府出版品類到編輯獎、插畫獎，整體呈現台灣出版品的豐饒景觀。無論作者、編者、繪者，在構思與內容、技巧與創意上，均具有巧思創見和成熟品質，提供讀者多元的閱讀經驗。

雜誌類方面，在閱讀樂趣上，每篇作品都充分展現了編、排、攝影、文字和設計之美；在知識探索上，契合理性、邏輯和科學之真；在理念傳播上，融合同理、同情和對話之善，向海內外傳播台灣的心聲和進步的力量。

數位出版類獲獎作品則充分展現新聞業的持續成長及創新，獲數位內容獎的〈全詐騙時代來襲〉，報導者以嶄新的新聞敘事警醒讀者，示範新聞敘事的多重可能；獲數位創新獎的〈最新台灣疫情關鍵數字〉，即時整合台灣疫情資訊，並產出視覺化圖形，同時達到服務大眾和經營讀者關係的目標。

政府出版品類方面，本屆有不少優秀且貢獻卓著的作品，提供讀者獨特的詮釋觀點及具體事例分析，例如圖書獎《政治檔案會說話》、數位出版獎《客家文化季刊》、雜誌類《浯島城事》，帶領讀者用全新的角度認識在地文史，書籍編排的美感及完整性亦令人耳目一新。

文化部長李永得表示，出版是文化內容發展的基石，感佩出版人的努力，以及持續尋求突破的勇氣，才得以產出如此豐富、多元的文化內容，厚植台灣文化底蘊。文化部也將持續透過獎項、相關創作、出版及閱讀推廣獎助計畫，支持、推廣台灣優秀的原創作品，共同為台灣文化發展、深耕努力。

第46屆金鼎獎頒獎典禮訂於11月3日14時30分於台北文創大樓舉行，並將於金鼎獎YouTube頻道直播。