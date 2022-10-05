男陳屍桃園區溫州公園疑被「丟包」。(蔡依珍攝)

23歲陳姓男子5日凌晨陳屍在桃園區溫州公園草地上，晨起運動的民眾發現連忙報警，桃警發現他身上有外傷且集中下背部，調閱監視器驚見是被丟包，以車追人，目前已鎖定3嫌帶回，但3人初步辯稱「只負責載人」，警方懷疑是債務糾紛，正進一步調查釐清案情，並報請檢方相驗釐清死因。

桃警5日清晨5點接獲民眾報案，稱桃園區溫州公園籃球場旁草地上有男子一動也不動，警方獲報趕抵現場，發現該男已明顯死亡，並未送醫，進一步翻查發現他身上有明顯外傷且集中下背部和臀部。

警方調查死者是23歲陳姓男子，桃園人、背景單純無前科，調閱監視器驚見他凌晨1點就被車子載到溫州公園「丟包」，下車後就搖搖晃晃，懷疑案情不單純，積極以車追人，目前已循線將3名涉案男子帶回，但3人初步辯稱只幫忙載人，對於案發經過都辯稱不知情，還說死者當時能自己走下車，警方懷疑是債務糾紛，正進一步訊問釐清案情中。

據悉，死者傷勢集中臀部，但不至於致命，已報請檢察官相驗，進一步釐清死因中。