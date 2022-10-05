國民黨屏東市長參選人周佳琪陣營則比喻對手有如男版周玉蔻，只會抹黑潑糞。（林和生攝）

屏東市長選舉越趨白熱化，民進黨參選人李清聖日前委託派報公司分送具名文宣，竟傳出遭人恫嚇，為此李譴責黑手介入合法選舉，強調對手越擔心、越要發送，讓屏東市民檢驗公評；國民黨周佳琪陣營則強調，抹黑文宣內容錯誤百出、明顯不實，已經提告。

李清聖表示，此文宣的正面列舉自1990年以來9次屏東市長選舉所有候選人的學經歷，質疑「難道是議長特權？國民黨推出史上最沒料的屏東市長候選人」，並說明歷屆屏東市長候選人，不是擁有出色的學經歷，就是具備豐富的民意代表問政經驗，唯獨周佳琪乏善可陳，其工作經驗就是擔任父親周典論議長助理，似乎吃定屏東市民非投國民黨不可，國民黨沒有周家不可？

文宣另一面以「誰讓屏東市長成為最危險的職務？」為題，內容引述媒體報導爆料周典論家族的黑歷史，抨擊周佳琪空降參選市長，犧牲已步署多時的同黨優秀同志，造成「爸爸屏南拼議長，女兒屏東市選市長，南北通吃局面！」同時也指稱屏東市接連二位市長貪汙被停職，若再有第三位，屏東市就會被「三振出局」。

李清聖指出，此文宣所有的內容都是事實，評論也是合情合理，且有他具名簽署以示負責，可光明正大發送，但或許有人不敢面對檢驗，因此干擾派報進行。

對此，周佳琪陣營發言人王慧玲表示，服務處僅單純前往警局報案，根本未與任何派報生有接觸，對手指控恫嚇派報生，根本是刻意栽贓，坐實自參選以來抹黑他人的行事做風。

另外，利用半夜偷偷散發文宣、企圖抹黑，且內容張冠李戴、惡意連結、嚴重不實，已涉嫌違反選罷法，意圖使人不當選，這部分已正式提告，並將李清聖比喻成男版周玉蔻，呼籲民眾不要讓抹黑、潑糞言論得逞。

王慧玲說，屏東市是一塊美麗淨土，選舉回到政見論述、爭取認同，沒想到對手竟採取這麼骯髒的選舉手法，她嚴厲譴責，並籲請屏東市民拒絕抹黑言論，一旦有發現相關文宣，請向警方報案或通知競選服務處，還給屏東市一個乾淨選舉。