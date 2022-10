樂壇天王周杰倫近日出席巴黎時裝周,還受邀到畢卡索孫女Diana Picasso家中作客,他今在IG po出兩人合照,開心寫下:「今天很開心去到畢卡索孫女Diana 女士家作客,期待下次在畢卡索美術館親自聽她導覽。」Diana Picasso也在周杰倫IG留言:「What a pleasure to share our passion for art,collecting and life.(很開心分享我們對於藝術、收藏和生活的熱情)」。周杰倫則以英文、法文熱情回應:「Had a great time today,Merci beaucoup!」祝福她有美好的一天,並說非常感謝。

周杰倫去年與國際拍賣行蘇富比合作策展,策畫展出的作品中就包含畢卡索的作品,他也曾赴巴黎畢卡索美術館參觀,這一回畢卡索美術館正在展出畢卡索畫她女兒Maya的一系列作品,Maya也就是Diana Picasso的母親,Diana是法國藝術史學家,她將自己編輯的新書《MAYA RUIZ-PICASSO,DAUGHTER OF PABLO》送給周杰倫,同時也邀請周杰倫來看這次的展覽,她會親自為他解說每一幅畫背後的故事。

周杰倫說:「要深入了解畢卡索的作品,過去是藉著翻閱美術書籍,或是藝術圈朋友的介紹,這次透過畢卡索孫女Diana的講述,彷彿瞬間就進入畢卡索的繪畫世界!這對我來說是一件非常神奇的事情!」不過他此趟法國行行程滿檔,不確定是否能前往畢卡索博物館參觀,無論如何,他都好期待下次在畢卡索博物館親自聽Diana的導覽。

網友看到這張周杰倫與畢卡索孫女同框的合照都驚呼連連,有人問周杰倫:「哥是不是有那種穿越時空的碰撞感,就好像穿越了見到畢卡索本人一樣?」周杰倫親自留言回覆「懂喔」!