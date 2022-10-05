樂壇天王周杰倫近日出席巴黎時裝周，還受邀到畢卡索孫女Diana Picasso家中作客，他今在IG po出兩人合照，開心寫下：「今天很開心去到畢卡索孫女Diana 女士家作客，期待下次在畢卡索美術館親自聽她導覽。」Diana Picasso也在周杰倫IG留言：「What a pleasure to share our passion for art，collecting and life.(很開心分享我們對於藝術、收藏和生活的熱情)」。周杰倫則以英文、法文熱情回應：「Had a great time today，Merci beaucoup！」祝福她有美好的一天，並說非常感謝。

周杰倫去年與國際拍賣行蘇富比合作策展，策畫展出的作品中就包含畢卡索的作品，他也曾赴巴黎畢卡索美術館參觀，這一回畢卡索美術館正在展出畢卡索畫她女兒Maya的一系列作品，Maya也就是Diana Picasso的母親，Diana是法國藝術史學家，她將自己編輯的新書《MAYA RUIZ-PICASSO，DAUGHTER OF PABLO》送給周杰倫，同時也邀請周杰倫來看這次的展覽，她會親自為他解說每一幅畫背後的故事。

周杰倫說：「要深入了解畢卡索的作品，過去是藉著翻閱美術書籍，或是藝術圈朋友的介紹，這次透過畢卡索孫女Diana的講述，彷彿瞬間就進入畢卡索的繪畫世界！這對我來說是一件非常神奇的事情！」不過他此趟法國行行程滿檔，不確定是否能前往畢卡索博物館參觀，無論如何，他都好期待下次在畢卡索博物館親自聽Diana的導覽。

網友看到這張周杰倫與畢卡索孫女同框的合照都驚呼連連，有人問周杰倫：「哥是不是有那種穿越時空的碰撞感，就好像穿越了見到畢卡索本人一樣？」周杰倫親自留言回覆「懂喔」！