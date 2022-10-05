雲林縣斗南鎮民眾指控建商施工造成房屋龜裂，要求停工。（張朝欣攝）

雲林縣斗南鎮僑真里10餘名里民，不滿建商施工前未作好防範設施，導致震動造成住家龜裂，5日舉白布條抗議，要求建商立即停工，建商則表示已與居民協商多次，也承諾負責修繕，並請第3公證鑑定師會勘，將會持續溝通協調。縣政府建設處則要求建商提出「安全鑑定書」、「鑑定結果」備查。

僑真里位於僑真國小有1處工地，今年初開始施工，附近居民發現因施工震動，住家牆壁、地板出現龜裂情況，雖建商承諾修繕，但不願停工，大家擔心龜裂情況持續擴大，因此5日到工地舉「抗議無良建商毀我房屋，要求立即停工」白布條抗議。

房屋受損嚴重的蔡姓婦女表示，住家的牆壁從1樓裂到3樓，尤其樓梯間的牆面已變形，上下樓梯時都膽戰心驚，建商說要用鋼筋結構修繕，至今也沒下文，上個月918大地震，家人很害怕房屋垮掉，現在全家都睡在1樓，遇到地震可以隨時逃到屋外。

其他受損住戶說，建商施工時沒有作好配套措施，結果不斷產生震動，地板因而出現裂痕，這種情況約有12戶，但建商仍不願停工，為了避免災情持續擴大，才會用舉白布條抗議方式要求建商停工，待雙方達成協議再復工。

建商指出，目前已請結構技師進行鑑定，也與蔡婦等受災戶協商，會負責修繕並註明工法，蔡婦也提出20萬元賠償金要求，但擔心修繕無法完全解決問題，因此遲遲不願修繕，將持續進行溝通。

縣建設處表示，已要求建商依「雲林縣建築物施工損壞鄰房事件處理程序」，出具「安全鑑定書」備查，後續將依鑑定結果協助雙方釐清修繕、賠償等相關事宜。