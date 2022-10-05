鴻麗事業執行長洪伍賢帶動7家分店加碼10萬元，捐助高雄市私立小天使家園。（柯宗緯攝）

鴻麗事業執行長洪伍賢帶動7家分店加碼10萬元，捐助高雄市私立小天使家園。（柯宗緯攝）

永慶不動產鴻麗事業團隊4日邀請欣巴巴事業董事長黃烱輝演講，他特別捐出講師費給高雄市私立小天使家園，鴻麗事業執行長洪伍賢也帶動7家分店加碼到10萬元，共同攜手做公益，以行動關懷0到6歲失依及家庭遭逢變故的嬰幼兒童。

這場演講昨晚在高軟國際會議廳舉行，黃烱輝以「夢想的契機」為主題演講，勉勵數百位鴻麗事業團隊成員，以真與誠的心，給予自己和客戶能量，才能在明天發光發熱。

黃烱輝是台中豐原人，出身農家，退伍就北上進入房地產代銷業，從基層業務員做起，1988年脫離當時在台北的老東家運通廣告，自立門戶成立江廈廣告。

然而，走上創業路後，市場同業競爭的壓力與挑戰也隨之而來，也讓處於人生轉捩點的黃烱輝，萌生離開台北發展的念頭。1993年他選擇赤手空拳落腳完全陌生的高雄深耕市場，1997年他下了一個重大的決定，結束台北廣告公司，將重心完全移往高雄。

1999年台灣的景氣跌到谷底，他選擇在這個時機轉換跑道，成立建設公司、營造廠，整合上、中、下游產業，一路從江城建設、巴森營造、巴森開發建設，到旗下有不少事業體的巴巴開發建設事業，直到2013年入主上市的欣巴巴事業。

黃烱輝以「超越客戶期待」的嚴苛標準，打造不少豪宅傳奇，從一個鄉下窮小子翻身成為上市建設公司老闆，還善盡企業社會責任，捐贈2億元給中山大學興建醫大樓。

他直說，當年台灣經濟起飛，房地產買氣旺，在對的時間點創業，再加上自己喜歡服務人群、熱情面對挑戰，同時又有貴人相助，會有今天，他當初從來也沒想到過。

不過，他也坦承創業過程也有不順的時候，曾有過幾個失敗的推案，也曾被劣質建商拖欠款項，資金一時周轉失靈，最後靠父親抵押家裡的農地才度過難關，否則早就沒有現在的他，也因此他一直謹記父親的管教，不亂花錢、不欠人錢，也不貪心，讓他在多變的商場受用無窮。

永慶不動產鴻麗事業團隊執行長洪伍賢表示，永慶房產集團董事長孫慶餘2016年推出全台千店萬人參與的「愛圓滿接力」、「千店萬人做志工」計劃，結合集團內部各品牌與永慶慈善基金會，形成全台的公益大串連，讓正面能量擴散至台灣每個角落。

洪伍賢指出，鴻麗事業團隊在創造績效之餘也不忘公益付出，曾捐助過華山、創世、勵馨、樂仁、啟仁等社福團體及小港漢民國小棒球隊，今年7月又共同捐贈20萬元給聖淵啟仁中心，昨再捐贈高雄市私立小天使家園10萬元，為社會盡一份棉薄之力。